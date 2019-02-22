Аваков прокоментував спроби дискредитувати поліцію в передвиборчій гонці



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Аваков вважає, що певні структури хочуть дискредитувати і нівелювати роботу поліції щодо забезпечення чесних виборів в Україні

Очільник МВС запевняє, що ніколи не піде на компроміси

Керівник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про спроби дискредитувати поліцію під час передвиборчої гонки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Аваков, кілька годин тому оперативні джерела повідомили йому, що певні структури готують низку провокацій проти нього, як міністра внутрішніх справ.

«За «сценарієм» на мої рахунки в Україні або Італії з незрозумілих джерел повинна «впасти» значна сума грошей в іноземній валюті - нібито за «оплату послуг МВС по прикриттю фальсифікації і підкупу виборців на користь певного кандидата. Для повноти «ефекту» гроші можуть бути російського походження», - зазначив Аваков.

На його думку, це робиться для того, щоб дискредитувати і нівелювати роботу поліції щодо забезпечення чесних виборів в Україні.

«Коли такого роду провокації виходить від країни-агресора, я розумію. Але коли такі інтриги плетуться проти тебе у власній країні - це прийняти непросто. Проте, я припускав, що щось подібне може трапитися. І намагався бути до цього готовий. І готовий. Ми тут в МВС не з цукру - не розтанемо», - заявив міністр.

Аваков запевняє, що ніколи не піде на компроміси і не буде укладати «таємних» спілок ні з одним з кандидатів в президенти.

«Ніякої легітимізації для порушників виборчого законодавства не буде. Це принцип», - наголошує Аваков.

Міністр нагадав, що на 54-й день виборчої кампанії в МВС і Національну поліцію надійшло 1741 повідомлення про порушення.

«Всі без винятку отримали реакцію від правоохоронців. 77 кримінальних проваджень, 401 адміністративний протокол. Статистика по фігурантам звернень така: БПП - 420, Батьківщина - 337, Самопоміч - 159, Громадянська позиція - 124, Радикальна партія – 117», - написав посадовець.

«І чим ближче день «Х» - тим більше таких повідомлень та викликів ми будемо отримувати цілодобово. І тим жорсткіше ми будемо на це реагувати. Без компромісів і поблажок!»,- заявив Аваков.

Він закликав «всіх до тверезості, професіоналізму і аполітичності, бо вибори закінчаться, а ми і далі будемо виконувати свою роботу».

Нагадаємо, злочинною організацією, що намагалася створити, так звані, «виборчі піраміди» з метою впливу на вибори президента України, керував один з народних депутатів України.