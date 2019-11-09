Аваков відреагував на затримання ветерана Мазура



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

В МВС назвали причину затримання ветерана АТО в Польщі за запитом РФ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що РФ використовує Інтерпол для політичних переслідувань українців.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«РФ звинувачує нашого громадянина в тому, що він нібито в 1994–2000 роках брав участь у складі озброєного формування в бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і важко травмовані кілька російських військовослужбовців», – повідомив Аваков, додавши, що підставою для затримання стало опубліковане РФ в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою його арешту і подальшої екстрадиції до Росії.

Аваков зазначив, що МВС України »негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу на чергову спробу РФ неправомірно використовувати канали та інструменти Інтерполу для політично мотивованих переслідувань громадян України, а також компетентних органів Польської Республіки до факту грубого порушення росіянами статуту і правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства».

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Як повідомлялося, під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана.

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