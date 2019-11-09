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    Події в Україні

    Під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана

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    Акція під посольством Польщі в Києві - Під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана
    Акція під посольством Польщі в Києві
    Фото Івана Вербицького/Главком

    Активісти під польським посольством вимагають звільнити ветерана Ігора Мазура, якого польські прикордонники затримали на прохання Росії

    Біля посольства Польщі в Києві відбувається акція з вимогою звільнити українського ветерана Ігоря Мазура, затриманого 9 листопада.

    Щоб уникнути провокацій, активісти УНСО самі виставили охорону вздовж паркана посольства.

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    Під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана
    Під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана
    Під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана

    Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

    Читайте також: Генпрокурор та глава МВС мають активно сприяти звільненню ветерана Мазура, затриманого у Польщі за поданням Росії, – Княжицький.
    прикордонники МВС Польща акція протест активісти
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