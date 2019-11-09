Під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана
Акція під посольством Польщі в Києві
Фото Івана Вербицького/Главком
Активісти під польським посольством вимагають звільнити ветерана Ігора Мазура, якого польські прикордонники затримали на прохання Росії
Біля посольства Польщі в Києві відбувається акція з вимогою звільнити українського ветерана Ігоря Мазура, затриманого 9 листопада.
Щоб уникнути провокацій, активісти УНСО самі виставили охорону вздовж паркана посольства.
Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).
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