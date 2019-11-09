У Польщі затримали одного з лідерів УНА-УНСО



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Один з лідерів УНА-УНСО Ігор Мазур (позивний «Тополя»)

В офісі омбудсмана повідомили про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура

Представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

Про це Мамалига повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Дві години тому польські прикордонники на польському прикордонному пункті «Дорогуск» затримали мого колегу, політв’язня, учасника війни на Сході України Ігора Мазура. До нього не допускають українського консула та не надають адвоката. В понеділок попередньо в місті Холм буле вирішуватися питання про взяття Ігора під варту з метою екстрадиції в Росію», – написав Мамалига.

На сторінці самого Мазура кілька людей також пише про його затримання. Офіційних заяв з цього приводу наразі немає.

До заступника командира УНСО, добровольця Ігоря Мазура, який також є співробітником Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, не допускають українського консула та не надають адвоката.

Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Ігоря Мазура. За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула та не надають адвоката», – повідомила Денісова.

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