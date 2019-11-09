Генпрокурор та глава МВС мають активно сприяти звільненню ветерана Мазура, затриманого у Польщі за поданням Росії, - Княжицький



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Народний депутат України у фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький

Ми будемо працювати над вирішенням питання з польськими парламентарями

Генеральна прокуратура України та українське бюро Інтерполу, яке перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ, повинні докласти усіх зусиль, аби український ветеран Ігор Мазур (Тополя), затриманий у Польщі, був якомога швидше звільнений.

Відповідне звернення до очільників правоохоронних органів оприлюднив на своїй сторінці народний депутат України з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький.

«У Польщі затримали Ігоря Мазура (Тополю) за запитом Інтерполу за поданням Росії. Це не перше таке затримання українських громадян. Лише у Польщі за останні роки близько 10 таких затримань. У деяких випадках затримувалися ветерани російсько-української війни», – повідомив Микола Княжицький.

«Поляки за законом не можуть діяти інакше. Поки фактів видачі в Росію не було. Але затриманні перебувають в ув’язнені від трьох місяців до двох років поки справа з’ясовується», – наголошує Княжицький.

«Росія повинна передати Польщі матеріали, на підставі яких був запит в Інтерпол. Польські служби і суд їх вивчатимуть. Справа може бути вирішена, якщо активно включиться наша Генпрокуратура і український Інтерпол, який перебуває у віданні МВС. Прошу генерального прокурора Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова активно сприяти звільненню українського ветерана.

Інтерпол часто намагаються використати у політичних цілях. А ми будемо працювати над вирішенням питання з польськими парламентарями», – зазначив народний депутат.

Нагадаємо, представник офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Андрій Мамалига повідомив про затримання у Польщі одного з лідерів УНА-УНСО Ігора Мазура (позивний «Тополя»).

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