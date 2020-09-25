Аварія літака в Чугуєві: є загиблі



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Аварія літака в Чугуєві Фото: Нацполіція

На борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України

В результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули люди. Точна кількість загиблих невідома.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, також є ті, хто вижив після авіакатастрофи.

«Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій. Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу», - повідомив Кучер.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

«Літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України. Є загиблі та травмовані. Інформація уточнюється», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.



