МАУ відновлює польоти до Нью-Йорка



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МАУ інформує, що всього планується два щотижневих рейси по середах і неділях

Перший рейс Київ-Нью-Йорк запланований на 9 грудня цього року

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновлює рейси за маршрутом Київ-Нью-Йорк. На офіційному сайті компанії відкрилося бронювання квитків на цей рейс.

Зазначається, що перший рейс Київ-Нью-Йорк запланований на 9 грудня цього року, його виконає літак Boeing 737.

МАУ інформує, що всього планується два щотижневих рейси по середах і неділях:

виліт з Києва о 10:00 з прибуттям в Нью-Йорк о 15:35 наступного дня, час в дорозі — 12 годин 35 хвилин;

виліт з Нью-Йорка о 22:10 з прибуттям до Києва о 16:30 наступного дня, час в дорозі складе 11 годин 20 хвилин.

Вартість найдешевшого квитка в обидві сторони — 16 тисяч 400 гривень.

Зауважимо, що до карантину МАУ літала з Києва в Нью-Йорк великими літаками — Boeing 767-300ER і Boeing 777-200ER.

Тепер компанія використовує Boeing 737 через його меншу місткість — заповнити такий борт буде легше, але натомість доведеться робити зупинку на дозаправку в головному аеропорту Ісландії Кеблавік.

Також МАУ повідомляє про відновлення з 4 жовтня рейсів Київ-Баку.

«Вони плануються двічі на тиждень: щосереди та щонеділі:

виліт з Києва о 20:15, приліт в столицю Азербайджану — о 00:35, час польоту — 3 години 20 хвилин,

рейс у зворотньому напрямку: виліт з Баку о 05:10, приліт до Києва о 08:00, час польоту складає 3 години 50 хвилин», – йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Вартість квитка в один бік складе від 3068 гривень.

Також повідомлялося, що МАУ запускає з 1 жовтня нові міжнародні рейси.

Нагадаємо, 28 серпня компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян.