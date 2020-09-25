Українським захисникам на Донбасі за два останні місяці виплатять близько 250 млн грн премії



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Перелік військових частин (підрозділів), яким платитимуть винагороду, затверджує головнокомандувач Збройних сил України, - міністерство

Нову винагороду було запроваджено за безпосередню участь у воєнних конфліктах з 27 липня 2020 року, - Міноборони

Українським захисникам на Донбасі виплатять за липень і серпень близько 250 млн грн премії за стримування збройної агресію Росії. Про це Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран, йдеться на урядовому порталі.

Зазначається, що нову винагороду було запроваджено з 27 липня 2020 року.

«Вона здійснюється додатково до всіх виплат, належних військовослужбовцям ЗСУ та ДССТУ за безпосередню участь у воєнних конфліктах, у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в АТО. На поточний 2020 рік необхідними коштами для виплати вказаної винагороди Міноборони забезпечене», – пояснив Таран.

За словами міністра, перелік військових частин (підрозділів), яким платитимуть винагороду, затверджує головнокомандувач Збройних сил України, умови виплати визначені з урахуванням позиції керівництва Операції об’єднаних сил та Генерального штабу.

У міністерстві зазначили, що аналогічний порядок застосовується під час виплати військовим грошового забезпечення за відповідний місяць: розмір премії військовослужбовця за результатами діяльності за місяць встановлюється залежно від наявності у нього оголошених наказом командира дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни.

«Даний наказ визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення. Будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито «запровадження якихось штрафів» є абсолютно маніпулятивним і політизованим», – підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, Міноборони переписало проєкт наказу про «штрафи за вогонь у відповідь».

Як повідомлялося, 18 вересня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, що міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати».

Пізніше у цей же день Міністерство оборони заявило, що «наказ №330», який, за даними ЗМІ, нібито, вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі, ще не виданий. Робота над документом триває і метою його є мотивувати українських військових.



