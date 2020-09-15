Аварія на газопроводі під Києвом: транзит в Європу не припинявся



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Транспортування газу не припинялося

На місці розгерметизації газогону працює поліція та встановлює причини аварії

Аварія на магістральному газопроводі КЗУ-1 під Києвом не вплине на транзит газу до країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба Оператора газотранспортної системи України.

Газогін, на якому сталася розгерметизація, використовується для транспортування газу від газовидобувних підприємств в східних областях до підземних газосховищ в західному регіоні України.

«Постачання газу для споживачів організовано через інші газогони. Ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС», - заявив Оператор ГТС.

Повідомляється, що як тільки диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянку газопроводу, на якій сталась аварія, було відключено та локалізовано витік. Було оперативно організовано відповідні переключення на інші газопроводи, тому транспортування газу споживачам не припинялось.

Зараз на місці працює поліція та встановлюються причини аварії. По завершенню слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків, за попередніми оцінками відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу займуть 2-3 дня.

Як повідомлялося, в ніч проти вівторка, 15 вересня, прорвало газопровід високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району.