  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля Києва прорвало газопровід, яким постачають блакитне паливо до Європи

    • Розсилка
    Наразі встановлено заглушку та припинено вихід газу із газопроводу - Біля Києва прорвало газопровід, яким постачають блакитне паливо до Європи
    Наразі встановлено заглушку та припинено вихід газу із газопроводу

    Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище

    В ніч проти вівторка, 15 вересня, прорвало газопровід високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району.

    Про це повідомив депутат Вишневої міської ради Сергій Гулієв у групі «Безпечний регіон» у Facebook.

    «Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключене електропостачання, приймаються міри по перекриттю газопостачання», - йдеться в повідомленні.

    За словами депутата, згодом трубу все ж вдалося перекрити.

    У місцевій групі міста Хотів повідомляли про гучний шум, який йшов від газопроводу на декілька кілометрів. 

    У пресслужбі Нацполіції уточнили, що надзвичайна ситуація сталася поблизу селища Чабани.

    «В районі с. Чабани прорвало газову трубу в поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці в ближніх населених пунктах відключено електропостачання вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає», — повідомили в поліції.

    У Чабанівській селищній раді заявили, що сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу та проходить поблизу селища. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище.

    Наразі встановлено заглушку та припинено вихід газу.

    «Просимо зберігати спокій , не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України», – йдеться в повідомленні.

    газ Європа Київщина аварія надзвичайна ситуація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies