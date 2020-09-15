Біля Києва прорвало газопровід, яким постачають блакитне паливо до Європи



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Наразі встановлено заглушку та припинено вихід газу із газопроводу

Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище

В ніч проти вівторка, 15 вересня, прорвало газопровід високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району.

Про це повідомив депутат Вишневої міської ради Сергій Гулієв у групі «Безпечний регіон» у Facebook.

«Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключене електропостачання, приймаються міри по перекриттю газопостачання», - йдеться в повідомленні.

За словами депутата, згодом трубу все ж вдалося перекрити.

У місцевій групі міста Хотів повідомляли про гучний шум, який йшов від газопроводу на декілька кілометрів.

У пресслужбі Нацполіції уточнили, що надзвичайна ситуація сталася поблизу селища Чабани.

«В районі с. Чабани прорвало газову трубу в поле діаметром 1.5 м, що качає газ на Європу. Всі аварійні служби на місці в ближніх населених пунктах відключено електропостачання вживаються заходи щодо перекриття газопостачання. Інформації про постраждалих людей немає», — повідомили в поліції.

У Чабанівській селищній раді заявили, що сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), що постачає газ на Європу та проходить поблизу селища. Відбувався потужний вихід газу в навколишнє середовище.

Наразі встановлено заглушку та припинено вихід газу.

«Просимо зберігати спокій , не панікувати, в разі необхідності чітко дотримуватися вказівок представників надзвичайних служб України», – йдеться в повідомленні.