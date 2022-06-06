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    Події в Україні

    Авіація РФ за добу вилітала 39 разів, щоб бомбити територію України

    Агресор завдавав ракетних ударів береговими ракетними комплексами &laquo;Бастіон-П&raquo; з позиційного району в західній частині Криму. - Авіація РФ за добу вилітала 39 разів, щоб бомбити територію України
    Агресор завдавав ракетних ударів береговими ракетними комплексами «Бастіон-П» з позиційного району в західній частині Криму.
    фото з відкритих джерел

    Противник випускав крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря

    Російська авіація за минулу добу вилітала 39 разів з аеродромів, щоб завдати ударів по території України. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

    «Противник чинить інтенсивний вогневий вплив і проводить штурмові дії практично вздовж усієї лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях. Оперативно-тактична авіація ЗС Росії виконала 39 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Одеської областей, у т.ч. сім вильотів – із застосуванням керованих авіаційних ракет», – розповів Мотузяник.

    Противник випускав крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря, застосовуючи дальні бомбардувальники Ту-22М3, з повітряного простору над акваторією Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також агресор завдавав ракетних ударів береговими ракетними комплексами «Бастіон-П» з позиційного району в західній частині Криму.

    Нагадаємо, що сьогодні російські війська продововжують обстрілювати з мінометів прикордонні райони Сумської області. За день області дісталось понад 40 «прильотів».

    Триває сто третя доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Основні зусилля російські війська зосереджують на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокування українських військ у районі Лисичанська.

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    Теги: росія окупанти авіація війна Україна окупація #stoprussia
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    Авіація РФ за добу вилітала 39 разів, щоб бомбити територію України