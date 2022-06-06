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    Події в Україні

    Більше 40 «прильотів»: рашисти обстріляли Сумщину з мінометів

    Росіяни продовжують бити самі по своїм територіям - Більше 40 «прильотів»: рашисти обстріляли Сумщину з мінометів
    Росіяни продовжують бити самі по своїм територіям
    фото: «Укрінформ»

    Шалигінській громаді дісталося близько 30 «прильотів»

    Сьогодні російські війська продововжують обстрілювати з мінометів прикордонні райони Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

    «6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 «прильотів», – зазначив Живицький.

    Згодом продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 «прильотів». А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій.

    При цьому Живицький відзначив, що є і гарні новини з ворожої сторони: «Росіяни продовжують бити самі по своїм територіям. Обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їх словами, будинки, залізниця, завод».

    Раніше повідомлялося, що українські захисники на Слов'янському напрямку відбили наступ російських окупантів та відкинули ворога.

    Нагадаємо, що триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Більше 40 «прильотів»: рашисти обстріляли Сумщину з мінометів