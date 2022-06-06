РСЗВ і не тільки: Генштаб ЗСУ повідомив деталі нової допомоги Британії

Генштаб ЗСУ висловив подяку Великій Британії за підтримку і допомогу

Уряд Великої Британії ухвалив рішення про надання Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M270. Крім пускових установок, Україна отримає і велику кількість боєприпасів до них. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що сучасні системи озброєння M270 можуть вражати цілі на відстані до 80 км з високою точністю. Рішення Великої Британії було тісно узгоджено з рішенням США надати ракетну артилерійську систему підвищеної мобільності (HIMARS) - варіант РСЗВ (MLRS).

«Крім цієї системи озброєння, Велика Британія також постачатиме боєприпаси M31A1 у великих масштабах», – повідомили у Генштабі, з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Рішення уряду Великої Британії було ухвалене у відповідь на запити Збройних сил України щодо високоточної зброї більшої дальності, щоб захистити себе від російської важкої артилерії, яка використовується для руйнівного впливу на східному Донбасі.

«Оскільки тактика Росії змінюється, так само змінюється і наша підтримка Україні. Ці дуже потужні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста», – наголосив Воллес.

У ЗСУ зазначають, що Велика Британія була першою країною Європи, яка постачала летальну допомогу Україні, і з того часу надала Збройним силам тисячі протитанкових ракет, протиповітряних систем та бронетехніки.

Британія також взяла на себе провідну роль у координації міжнародних пожертвувань військової допомоги: Бен Воллес провів дві міжнародні конференції донорів для координації підтримки з боку 35 країн-партнерів, тоді як літаки Королівських Повітряних сил перевезли в Україну тисячі тонн військової допомоги від донорів з усього світу.

Зазначається, що Велика Британія продовжить надавати допомогу, щоб забезпечити Україні те, що їй необхідно для захисту від жорстокої російської агресії.

«Збройні сили України вдячні уряду та народу Великої Британії за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та за ухвалене рішення про надання Україні реактивних системи залпового вогню M270» - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Додамо, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Борис Джонсон сьогодні також написав, що Лондон подарує Україні залпові реактивні системи.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що країна надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270 MLRS із дальністю дії до 80 км. Надання систем M270 узгоджено із США, оскільки їх виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.

Президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.