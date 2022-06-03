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    Події в Україні

    Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%: у місті залишаються 20 тис. людей

    Лисичанськ зруйновано на 60%, комунікації та зв&rsquo;язок відсутні - Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%: у місті залишаються 20 тис. людей
    Лисичанськ зруйновано на 60%, комунікації та зв’язок відсутні
    фото з відкритих джерел

    Окупанти без перерви гатять по всьому місту

    Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка заявив, що російські окупанти зруйнували місто на 60%. В ефірі українського телемарафону він повідомив, що у Лисичанську відсутні комунікації та зв'язок.

    «Обстріли з кожним днем стають все більш потужними. Окупанти без перерви гатять по всьому місту. У Лисичанську на 60% зруйновано всю інфраструктуру та житлову забудову. У місті немає світла, газу, електроенергії, телефонного зв'язку та інтернету. Про ситуацію в Україні люди дізнаються від співробітників поліції та волонтерів», – заявив Заїка.

    Він повідомив, що «траса життя» Бахмут-Лисичанськ перебуває під контролем ЗСУ, але постійно обстрілюється. Водночас, до міста продовжують доставляти гуманітарну допомогу.

    «Там палять без перерви, проїхати дуже важко, але є альтернативні дороги якими можна пересуватися більш-менш безпечно. У цьому напрямку у нас все налагоджено. Але, після потужних обстрілів техніка виходить з ладу, скрізь уламки та міни. Незважаючи на це, ми щодня завозимо гуманітарну допомогу. У місці залишається близько 20 тисяч мирних жителів, раніше було приблизно 97 тисяч населення. Наразі евакуацію з міста призупинено», – заявив Заїка.

    Глава адміністрації підкреслив, що місцеві жителі вірять в українських військових і чекають на контрнаступ.

    Раніше повідомлялося, що у одному з районів Лисичанська поліцейські поховали у братській могилі 150 людей.

    Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Росія вже окупувала 95% Луганської області.

    Нагадаємо, що Українська армія відкинула окупантів від трасиЛисичанськ-Бахмут. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на два кілометри, траса Лисичанськ-Бахмут тепер менше прострілюється. Тому гумвантажі йдуть.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Україна місто населення окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%: у місті залишаються 20 тис. людей