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    Події в Україні

    Авіаційний удар по Україні з території Білорусі: розвідка пояснила мету противника

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    Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо <sp
    фото: gur.gov.ua

    Російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі

    У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники «працювали» безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від державного кордону України. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Бомбардувальники злітали з аеропорту «Шайковка» Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт «Шайковка» на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

    Це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.

    Розвідники також нагадали, що вчора стало відомо про прибуття на територію білоруського Мозиря російських диверсійних груп, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.

    Відомо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.

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    Теги: Білорусь розвідка росія окупанти війна УДАР обстріл аеропорт Україна окупація #stoprussia
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    Авіаційний удар по Україні з території Білорусі: розвідка пояснила мету противника