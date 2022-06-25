Казахстан вніс чоловіка топ-пропагандистки Путіна до списку терористів

Російський пропагандист потрапив до списку небажаних для в'їзду в Казахстан осіб

Казахстан вніс російського пропагандиста Тиграна Кеосаяна в один список з терористами. Про це повідомляє видання КазТАГ.

«Кеосаян майже одразу після того, як у ЗМІ пройшло, що його буде включено до списку «небажаних», було включено до нього. На кордоні одразу виставили по ньому «червоні прапорці». У цьому списку, крім Кеосаяна, знаходяться терористи та інші небажані в Казахстані елементи», – сказало виданню у п'ятницю джерело, знайоме з деталями процедури.

Про внесення Кеосаяна до списку небажаних для в'їзду в Казахстан осіб не заявлялося відповідно до чинних правил.

«Насправді це досить великий список, переважно там терористи та інші особи зі схожої категорії, і Кеосаян тепер теж із ними. А про те, що він там у цьому списку офіційно і не скажуть, це не передбачено нормами – влада ж не буде кожного терориста, якого включили до цього списку, поіменно називати», – пояснив співрозмовник.

Раніше Кеосаян в одній зі своїх телепрограм відкрито виступив із погрозами на адресу Казахстану та образливими випадами.

Зазначимо, що Кеосаян є чоловіком Маргарити Сімоньян – улюбленої пропагандистки російського диктатора Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Симоньян також виступала з агресивними випадами на адресу Казахстану.

До слова, Симоньян лякає світ ядерною зброєю.

Нагадаємо, що в останні дні між Росією та Казахстаном розгорнулася невеличка холодна війна. Все почалося із заяви президента середньоазійської країни Касим-Жомарта Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тоді Токаєв у присутності Володимира Путіна пояснив, що не планує визнавати «квазідержави ДНР та ЛНР».

Крім того, Токаєв дорікнув провладним російським медійникам у антиказахській пропаганді.

Після заяви Касим-Жомарта Токаєва Росія знизила темпи відвантаження казахської нафти.

У відповідь Казахстан заблокував 1700 вагонів з російським вугіллям.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вирішив залякати свого казахстанського колегу талібами.