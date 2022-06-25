У Росії вважають, що вбиваючи жінок та дітей, вони змінюють світову історію

Яка країна, така в неї і місія

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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил в интервью:

«Мы же понимаем историческую миссию своей страны. И вот это ощущение, что наша страна меняет мировую историю и ты к этому причастен, – оно ключевое сейчас... Наша страна совершает великие глобальные преобразования. И мы, соответственно, в них и с нею».

Так вот они значит, чем занимаются – «меняют мировую историю». Вы думали, для чего они разрушают украинские дома, уничтожают своими бомбами и ракетами десятки тысяч мирных жителей, делают инвалидами детей, насилуют женщин, убивают стариков и младенцев? Это они, оказывается, исполняют «историческую миссию своей страны, меняют мировую историю» и этим гордятся. Ну что ж, какая страна, такая и миссия.

Ровно также рассуждали нацисты и большевики. А прикормленные немецкие и советские «интеллигенты» во времена большого террора и холокоста также бодро блеяли о том, как «наша страна меняет мировую историю» и как радостно быть к этим «великим преобразованиям» причастным. Потом чины НКВД или Гестапо подходили к таким трясущимся от страха «совестям нации» и бесцеремонно поправляли интеллигентские кашне на их тонких шеях – мол, не жмет ли?

Российские (также как нацистские и советские) статусные «интеллигенты», типа Пиотровского, оправдывая войну «великими преобразованиями», банально отрабатывают таким образом свои повышенные пайки. Потом путинские орды реализуют эти преобразования, преобразуя города в развалины, живых людей в обгорелые трупы, мирную жизнь в ад. Ни на что другое они не способны.

Ах да, они еще открыто грозят преобразовать планету Земля в горящую ядерную головешку.

Эй, преобразователи мира, у вас по официальным данным пятая часть жителей страны до сих пор не имеет доступа к централизованной канализации, то есть по попросту в дырку на полу какает. Совершите уже «великое глобальное преобразование», реализуйте национальный проект «с*ем в тепле», измените историю для начала хотя бы российской канализации, обеспечьте людей элементарными удобствами, доступными в цивилизованном мире уже сотни лет. Может быть обеспеченная теплыми сортирами страна подобреет и не будет больше пытаться навязать миру свои кровавые преобразования.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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