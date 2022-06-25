Українці минулої ночі мали шість годин повітряних тривог: що сталось

Минулої ночі у низці областей були зафіксовані прильоти – це наслідок ракетної атаки по Україні з боку Білорусі

Минула ніч була в Україні неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Причина останніх – ракетні атаки з території Білорусі, які велися з авіації.

Повітряні тривоги лунали у багатьох регіонах ще з 8-ї вечора 24 червня

Житомирська область

Повітряну тривогу в області оголосили о 03:19. Вибухи місцеві мешканці почули після 4 години ранку. Житомирська обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію.

Чернігівська область

Селище Десна Чернігівської області цієї ночі вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії зазнало ракетного обстрілу. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

«Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом», – написав він.

Також Чаус звернувся до мешканців не публікувати фото та відео «прильотів».

Київська область

Здригнулася від вибухів цієї ночі й Київщина – вони пролунали під час повітряної тривоги о 4 ранку. У соцмережах місцеві мешканці писали, що начебто працює протиповітряна оборона. Повідомлялося, що, ймовірно, сили ППО збили ракету над Ірпенем.

Черкаська область

На Черкащині вибухів не було, однак в області за минулу ніч лунало шість повітряних тривог.

Дніпро

У Дніпрі уночі також було чутно вибухи, в місті вночі кілька разів спрацьовувала сирена повітряної тривоги.

Миколаїв

У Миколаєві вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Він закликав жителів залишатися в укриттях.

«У місті лунають вибухи. Всі в укриття», – йдеться в повідомленні.

Звідки летіли ворожі ракети

Моніторингова група «Білоруські Гаюн» повідомила, що нічний ракетний обстріл Київської, Чернігівської та Житомирської областей, ймовірно, вівся з літаків, що вилітали з Росії.

«Ймовірно, тому про злети з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас не було інформації. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів Росії, вхід у повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються до РФ», – повідомили у моніторинговій групі.

Нагадаємо, що 28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО. Там країни-члени Альянсу розглянуть сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації НАТО та ухвалять нову Стратегічну концепцію. Рашисти могли оскаженіти й випустити низку ракет по Україні саме з цього приводу.