Авіакатастрофа під Чугуєвом: створена комісія для з’ясування обставин трагедії



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Авіакатастрофа під Чугуєвом

Пожежу на місці катастрофи ліквідовано

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у зв’язку з авіакатастрофою в Харківській області створили комісію для з’ясування обставин трагедії.

Про це він написав у Telegram.

Голова уряду додав, що до складу комісії увійдуть головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

За словами Шмигаля, пожежу на місці катастрофи ліквідовано.

Раніше п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав оголосити жалобу за загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило, что на борту літака були курсанти.

За попередніми даними, в результаті аварії літака в Чугуєві (Харківська область) загинули 20 осіб.

Раніше повідомлялося, що біля Чугуєва на Харківщині розбився військовий літак Ан-26.

Підрозділи МВС разом з військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи очеплено поліцейськими.