Австрія надасть Україні техніку для рятувальників

На звільнених від окупантів територіях України рятувальники розбирають завали і шукають тіла загиблих

Володимир Зеленський подякував Австрії за допомогу Україні

Австрія надасть Україні техніку для працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і яка допоможе для роботи після вторгнення Росії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером у Києві.

«Я хочу подякувати Австрії і особисто керівництву держави не лише за гуманітарну допомогу, а також за ту техніку, яка нам допоможе і для роботи сьогодні після вторгнення російської федерації, і для роботи працівників наших ДСНС тощо. І пожежні машини. Дійсно велика допомога», - зазначив глава Української держави.

Зеленський також повідомив, що під час розмови з Негаммером обговорювалися, зокрема, питання двосторонніх українсько-австрійських відносин, посилення санкційної політики проти російської федерації, а також підтримка України під час вступу до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 9 квітня Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер прибув до України. У межах візиту австрійський політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі відбувся їхній спільний брифінг.

На брифінгу Зеленський повідомив, що Росія накопичує війська та готується до нового наступу. За прогнозом президента, буде складна баталія.

Раніше Зеленський назвав умову, яка суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією.