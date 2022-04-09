Зеленський про підготовку Росією нового наступу: це буде складна баталія

Україна готова боротися і паралельно шукати інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Австрії Карлом Негаммером, який перебуває з візитом в Києві.

«Обговорили з Карлом Негаммером посилення санкційного тиску на Росію, підтримку енергетичного, нафтового ембарго щодо агресора, наше членство в ЄС. Світ повинен робити все можливе, щоб зупинити війну. Цінуємо підтримку Австрії на цьому шляху», - йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського в Telegram.

На спільному з канцлером Австрії брифінгу президент зазначив, що Росія накопичує війська та готується до нового наступу.

«Йде накопичення військ на сході та півдні. Велика кількість військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще одну частину наших територій. Це буде складна баталія. Ми віримо у нашу перемогу. Ми готові і боротися і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що. Скажу відверто: поки що ми говоримо і про паралельний діалог», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову, яка суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією.