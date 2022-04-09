Зеленський розповів, що суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією

Президент переконаний, що перемога України – це тільки питання часу.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, яка суттєво пришвидшить перемогу України у війні з Росією. Про це Зеленський заявив під час свого звернення.

«Нагадав і про те, що найкращий спосіб зупинити тиранію й захистити свободу – це надати Україні необхідне озброєння. Те озброєння, яке ми неодноразово запитували на Заході. І яке там є. Буду й надалі щодня, буквально щогодини боротися за те, щоб отримати для нашої держави все, що необхідно. Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали», – зазначив президент.

На переконання Зеленського, будь-яке зволікання із наданням такої зброї Україні, будь-які відмовки, можуть означати тільки одне: відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж нам, українцям.

«Хай там як, але ми в будь-якому разі продовжимо захищати нашу землю і наших людей», – наголосив він.

За словами президента, ще не всі у світі знайшли у собі сміливість, яку мають українці.

«Але у нас є могутні і принципові партнери і друзі. Реальні друзі, які допомагають Україні так, щоб дійсно нас захистити, щоб дійсно захистити свободу в Європі. Я впевнений, що перемога України – це тільки питання часу. І я зроблю все, щоб цей час скорочувався», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, станом на 8 квітня, 44-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, триває підготовка ворога до наступу на сході нашої держави.

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.