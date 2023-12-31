Багатодітні чоловіки не можуть виїхати з України: коментар ДПСУ

Прикордонники неодноразово виявляли підробку документів, пов'язаних з багатодітним батьківством

Виїзд багатодітних чоловіків за кордон не заборонений. Але прикордонники можуть вимагати на перевірку документи, які підтверджують відстрочку від мобілізації. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «РБК-Україна».

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«Крім осіб, які чітко прописані пунктами Правил, п.2.6 визначено, що у разі введення на території України воєнного стану право на перетин державного кордону також мають і інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. До цих військовозобов'язаних осіб відносяться і чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років», – пояснив Демченко.

Проте, за словами Демченка, прикордонники неодноразово виявляли підробку документів, пов'язаних з багатодітним батьківством, тому можуть додатково перевіряти цю умову виїзду чоловіків.

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«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів пов'язаних з багатодітним батьківством наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах», – додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники віднедавна посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує. Також ускладнився перетин кордону для багатодітних батьків, а також тих, хто їде за системою «Шлях» і багатьох інших. Тож 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися великі затори.

У мережі поширюють відео, на яких видно величезні черги та збурення багатьох людей, які хочуть перетнути пункти пропуску.