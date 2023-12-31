Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків: яка ситуація на кордоні

Посилення перевірок пов’язане з випадками неодноразових підробок документів

Прикордонники віднедавна посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує. Також ускладнився перетин кордону для багатодітних батьків, а також тих, хто їде за системою «Шлях» і багатьох інших. Тож 31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися великі затори.

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У мережі поширюють відео, на яких видно величезні черги та збурення багатьох людей, які хочуть перетнути пункти пропуску.

Державна прикордонна служба опублікувала інформацію про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України станом на 15:00 31.12.2023 року.

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Найбільша черга на пункті пропуску «Краківець».

Раніше в соцмережах користувачі писали про нібито закриття кордону для чоловіків з ІІІ групою інвалідності та зняття 20 людей з поїзда Київ – Перемишль. Користувачі повідомляли про «нове розпорядження для прикордонників», за яким вони нібито не мають пропускати чоловіків без дозволу з військкомату.

До слова, прикордонники повідомили, скільки тисяч чоловіків щодня виїжджає з України. Найчастіше перетинають кордон водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей. Крім того, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.