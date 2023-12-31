Прикордонники показали відео знищення російського комплексу «Муром-М»

Комплекс спостереження «Муром-М» працював на Куп'янському напрямку

У Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» знищили комплекс спостереження «Муром-М» російських загарбників. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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Зазначається, що комплекс «Муром-М» працював на Куп'янському напрямку.

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Унаслідок удару ворожий комплекс візуального спостереження було знищено.

«Муром-М» – це комплекс, який призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об’єктів. Він має тепловізор та оптичну камеру з потужним зумом. Це дозволяє бачити людей на відстані до десяти кілометрів. Також тепловізор системи може в темряві виявляти авто за вісім км, а людей – за чотири.

Нагадаємо, Росія втрачає у злочинній повномасштабній війні проти України не тільки кораблі, а й особовий склад. Українські захисники знищили 810 бригаду морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

Як повідомлялося, українські захисники 22 грудня збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Сили оборони здійснили блискучу операцію: зненацька застали пілотів, які намагалися підлетіти ближче і вдарити по бійцях ЗСУ.