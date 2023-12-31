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Чи змінилися правила перетину кордону для чоловіків: відповідь прикордонників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи змінилися правила перетину кордону для чоловіків: відповідь прикордонників
Чоловіки часто намагаються спекулювати умовами перетину кордону, прямуючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лише з початку року на кордоні відмовили у виїзді майже 50 тис. громадянам, які не відповідали умовам пропуску, а також викрили 3 тис. підроблених документів

У Державній прикордонній службі України запевнили, що правила перетину кордону для чоловіків, зокрема людей з інвалідністю III групи не змінювалися, попри чутки в соціальних мережах. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Центру протидії дезінформації.

Речник ДПСУ наголосив, що пропуск громадян через кордон здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема й до правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду № 57. Ці правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо для чоловіків-громадян України, яким узагалі обмежено виїзд.

Прикордонники в кожному випадку ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Саме так визначено в законодавстві.

«До того ж люди часто намагаються спекулювати умовами перетину кордону, прямуючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи», – наголосив Демченко.

Крім осіб, які чітко прописані пунктами правил перетину кордону, у разі введення на території України воєнного стану право на перетин кордону також мають і інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. До них відносять і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, — їм надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Зважаючи на те, що ДПСУ неодноразово виявляла підробки документів, повʼязаних з багатодітством, інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема за документами з територіальних центрів комплектування. Це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Демченко додав, що лише з початку року на кордоні відмовили у виїзді майже 50 тис. громадянам, які не відповідали умовам пропуску, а також викрили 3 тис. підроблених документів.

Раніше в соцмережах користувачі писали про нібито закриття кордону для чоловіків з ІІІ групою інвалідності та зняття 20 людей з поїзда Київ – Перемишль. Користувачі повідомляли про «нове розпорядження для прикордонників», за яким вони нібито не мають пропускати чоловіків без дозволу з військкомату.

Раніше прикордонники повідомили, скільки тисяч чоловіків щодня виїжджає з України. Найчастіше перетинають кордон водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей. Крім того, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби. 

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба кордон

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