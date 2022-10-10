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Байден відреагував на масовані удари РФ по Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Байден відреагував на масовані удари РФ по Україні
США продовжать підтримувати Україну у війні з РФ
фото: AP

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по Україні

США рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари РФ по Україні, зокрема, Києву – йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Там підкреслили, що удари Росії призвели до загибелі і поранень мирних жителів і знищили цілі без військового призначення. «Вони ще раз демонструють всю жорстокість незаконної війни пана Путіна проти українського народу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким безглуздо загиблих сьогодні, а також бажаємо одужання пораненим», – йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

«Ці атаки лише ще більше зміцнюють нашу рішучість підтримувати народ України скільки потрібно. Разом із нашими союзниками та партнерами ми продовжуватимемо змушувати Росію платити за свою агресію, притягати Путіна та Росію до відповідальності за їхні звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та свободи".

США також укотре закликали Росію «негайно припинити неспровоковану агресію та вивести свої війська з України».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи. 

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Теги: Україна ракета росія США Джозеф Байден

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