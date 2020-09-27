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    Події в Україні

    Батько вцілілого курсанта розповів, що сам пережив три авіакатастрофи

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    Батько єдиного курсанта, який вижив у авіакатастрофі, є авіатором і кілька разів потрапляв в НП. - Батько вцілілого курсанта розповів, що сам пережив три авіакатастрофи
    Батько єдиного курсанта, який вижив у авіакатастрофі, є авіатором і кілька разів потрапляв в НП.

    Єдиний, хто вижив в авіакатастрофі курсант В'ячеслав Золочевський

    Батько єдиного вцілілого під час катастрофи Ан–26 курсанта Віталій Золочевський сам пережив три падіння літака.

    Про це він розповів сайту Сегодня.

    «Я падав три рази. Те, що син вижив, – це говорить про те, що він син свого батька», – сказав Віталій Золочевський.

    Чоловік також додав, що його син В'ячеслав у результаті аварії отримав лише забої.

    «Всі говорять, що він вистрибнув з літака, але це не зовсім так. Його викинуло, виштовхнуло звідти. Також знаю, що він намагався врятувати свого друга», – пояснив він.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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