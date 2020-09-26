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    Авіакатастрофа під Харковом: в Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими

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    Зеленський наполягає на тому, щоб причини авіакатастрофи були оперативно з'ясовані - Авіакатастрофа під Харковом: в Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими
    Зеленський наполягає на тому, щоб причини авіакатастрофи були оперативно з'ясовані

    Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з родинами загиблих

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом. Про це глава держави написав у Facebook.

    «Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака Ан-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні. Молимося за його якнайшвидше одужання. Ми втратили молодих хлопців-курсантів і досвідчених військових, у яких попереду було все життя і, впевнений, не одна бойова звитяга. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні фрази, щоб втішити батьків, дружин і діточок загиблих воїнів. Уся країна сьогодні буде у скорботі разом з їхніми родинами. Я підписав указ про оголошення 26 вересня дня жалоби», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що держава має забезпечити лікування постраждалого курсанта й надати компенсації тим, хто втратив близьких. «Україна не забуває своїх героїв. Наполягаю на тому, щоб причини цієї авіакатастрофи були оперативно з'ясовані, а розслідування було об'єктивним і неупередженим», - резюмував президент
    авіакатастрофа Володимир Зеленський розслідування президент
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