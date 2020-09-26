Авіакатастрофа Ан-26: оприлюднено імена загиблих курсантів та офіцерів



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Оприлюднено імена загиблих у авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів

Список загиблих військовослужбовців оприлюднив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Оприлюднено імена загиблих в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів. Про це повідомляє Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у Facebook.

Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76 25 вересня 2020 року:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,

капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,

капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,

старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,

старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,

прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,

прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,

молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,

солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,

солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,

солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,

солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,

солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,

солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,

сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,

солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,

старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,

солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,

солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,

солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,

солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,

солдат ХОМ’ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,

старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,

солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

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