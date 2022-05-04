Байден на виробництві «Джавелінів» закликав Конгрес ухвалити рекордну допомогу Україні

Джо Байден вважає, що США очолюють зусилля з надання допомоги українцям у захисті від нападів і військових злочинів Росії

Президент США Джо Байден у вівторок, 3 травня, відвідав одне з підприємств концерну Lockheed Martin у Трої, штат Алабама, подякувавши сотням працівникам заводу, де виробляються ракети «Джавеліни», які США постачають Україні. Байден назвав робітників Lockheed центральними фігурами у боротьбі за демократію.

«Я приїхав до Алабами, аби переконатися, що американці знають про велику роль, яку відіграє цей об'єкт на підтримку боротьби України за свободу», – сказав він і тричі подякував робітникам.

Сполучені Штати вже поставили «Джавелінів» до України 5,5 тисяч штук. До того ж що за 20 років цей завод в Алабамі виробив «Джавелінів» лише близько 50 тисяч штук. Президент також згадав про жахливі звірства, вчинені Росією, і «неймовірну хоробрість» українців.

За його словами, США очолюють зусилля з надання допомоги українцям у захисті від нападів і військових злочинів Росії, і робота американських співробітників Lockheed Martin робить це можливим. І в багатьох випадках, додав він пізніше, саме вони «виставляють російських військових дурнями».

Президент сказав, що це «переломний момент в історії», оскільки світ перебуває у битві між автократією і демократією. Байден також розповів, що новонароджених дітей в Україні називають «Джавелінами» – на честь ефективної зброї. Також він звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні 33 мільярди доларів, 20 з яких піде саме на озброєння.

«Нам потрібно більше грошей, щоб бути впевненими, що Сполучені Штати можуть продовжувати надсилати зброю безпосередньо на лінію фронту свободи в Україні та продовжувати надавати економічну та гуманітарну допомогу, допомагати українському народу. Я закликаю Конгрес швидко затвердити це фінансування, щоб допомогти Україні й надалі досягати успіху в боротьбі з російською агресією, так само як вони це зробили, коли виграли битву за Київ. І переконатися, що Сполучені Штати та наші союзники зможуть поповнити наші власні запаси зброї, щоб замістити те, що ми надіслали Україні», – заявив Байден.

Нагадаємо, що 28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України. У ньому передбачається надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та для інших цілей.