Ленд-ліз для України ухвалили в США: що це означає
Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння
Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. У тексті документа йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та для інших цілей.
Верховна Рада також пояснила, що ухвалення Акту означає для України:
- Голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.
- Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
- Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією.
«Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом», – вказано у поясненні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.
Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.