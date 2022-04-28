Ленд-ліз для України ухвалили в США: що це означає

Ленд-ліз свідчить про впевненість США в перемозі України над Росією

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння

Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. У тексті документа йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та для інших цілей.

Верховна Рада також пояснила, що ухвалення Акту означає для України:

Голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.

Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією.

«Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом», – вказано у поясненні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

Читайте також: