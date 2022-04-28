  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ленд-ліз для України ухвалили в США: що це означає

    Ленд-ліз свідчить про впевненість США в перемозі України над Росією - Ленд-ліз для України ухвалили в США: що це означає
    Ленд-ліз свідчить про впевненість США в перемозі України над Росією
    фото з відкритих джерел

    Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння

    Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. У тексті документа йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та для інших цілей.

    Верховна Рада також пояснила, що ухвалення Акту означає для України:

    • Голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.
    • Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.
    • Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією.

    «Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом», – вказано у поясненні.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США розпочався розгляд закону про ленд-ліз для України.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Як відомо, також США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Верховна Рада США війна мова закон Україна озброєння населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ленд-ліз для України ухвалили в США: що це означає