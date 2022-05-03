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    Байден має велике бажання відвідати Україну, – Псакі

    Адміністрація США не опрацьовує плани візиту президента Байдену до України - Байден має велике бажання відвідати Україну, – Псакі
    Адміністрація США не опрацьовує плани візиту президента Байдену до України
    фото з відкритих джрел

    Передусім американська адміністрація зацікавлена у поновленні роботи посольства США в Києві.

    Президент США Джо Байден дуже прагне відвідати Україну з візитом, але з огляду на безпекову ситуацію ці плани поки що не опрацьовуються. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

    Псакі було поставлене питання про те, чи варто очікувати візиту Байдена до Києва з огляду на те, що українську столицю раніше вже відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, а також речник Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

    «Наразі немає планів, і звісно, ми продовжимо оцінювати ситуацію», – сказала Псакі.

    Але вона додала, що передусім адміністрація зацікавлена у поновленні роботи посольства США в Києві, щоби дипломати могли постійно бути присутніми в Україні.

    «Я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але поки що немає таких планів у роботі станом на зараз», – резюмувала Псакі.

    Нагадаємо, напередодні Палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України. «За» проголосували 417 представників нижньої палати Конгресу США, «проти» – лише 10.

    Перед цим Конгрес США схвалив законопроєкт про конфіскацію грошей підсанкційних росіян. Активи, «заморожені» в країні, можна буде передати Києву.

    Також стало відомо, що США зняли частину обмежень на передачу Україні розвідданих – Bloomberg.

    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна президент окупація #stoprussia
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    Байден має велике бажання відвідати Україну, – Псакі