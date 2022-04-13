США нададуть Україні зброї ще на $750 млн – Reuters

Наразі деталі щодо передачі товарів і послуг із запасів США ще узгоджуються

Білий дім незабаром оголосить про додаткове постачання

За словами американських чиновників, США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України. Про це повідомляє Reuters.

Постачання озброєння буде фінансуватися шляхом президентських повноважень, в рамках яких президент може санкціонувати передачу товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

При цьому остаточні рішення з приводу складу озброєння все ще приймаються.

Минулого тижня Білий дім заявив, що після вторгнення Росії 24 лютого він надав Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад $1,7 млрд.

Нагадаємо, США повинні надати Україні ППО, винищувачі та інше летальне озброєння – сенатор Тед Круз.

Напередодні стало відомо, що США планують надати Україні ще озброєння.

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