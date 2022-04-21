Байден виступить із заявою щодо ситуації в Україні

Президент США надасть оновлену інформацію про Росію та Україну

О 9:45 за місцевим часом у Вашингтоні Байден повинен представити оновлену інформацію

Президент США Джо Байден вранці 21 квітня виступить з новою заявою щодо ситуації в Україні. Про це стало відомо з його офіційного робочого графіка, який оприлюднила пресслужба.

О 9:45 за місцевим часом у Вашингтоні (15:45 за Києвом) Байден повинен представити оновлену інформацію щодо війни між Москвою і Києвом.

Інших подробиць щодо змісту майбутнього виступу прес-служба не повідомляє.

Передбачається, що президент США у своєму виступі може прокоментувати підсумки зустрічі міністрів фінансів країн «Великої сімки», яка напередодні пройшла у Вашингтоні.

США вперше погодилися надати Києву такі потужні засоби, які кілька тижнів тому деякі посадовці адміністрації Байдена вважали занадто великим ризиком ескалації, зокрема 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гаубиць і ще 300 дронів Switchblade.

Вже відомо, що Румунія надасть Україні летальну зброю. Зауважимо, що заради військової допомоги Україні владі Румунії довелося внести поправки до законодавства. Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО.

Раніше стало відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.