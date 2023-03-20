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Бій за Бахмут: Міноборони вказало на два важливі аспекти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій за Бахмут: Міноборони вказало на два важливі аспекти
На сьогодні у Бахмуті відбуваються активні бої, проте оборона міста триває
фото: Генштаб

Ганна Маляр: «Попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть»

Вправа робота ЗСУ біля  Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу загарбників. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

«Найгарячіша точка у нас Бахмут. На цьому тижні це вже другий місяць як почалися найзапекліші бої, як ситуація критично загострилася щодо Бахмута. Але попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть», – зазначила Маляр.

Заступниця міністра уточнила, що насамперед оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. І те, що на сьогодні там стоять наші війська – вони просто не пропускають окупантів далі.

«Другий важливий аспект – це знищення ворога, техніки й особового складу. За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи «Вагнера», які кинуті на те, щоб оточити Бахмут», – наголосила Маляр.

Замміністра додала, що на сьогодні у Бахмуті відбуваються активні бої, проте оборона міста триває. «У певній частині міста вони (бої, - ред.) відбуваються, певне просування у ворога було. Разом з тим, у нас теж є на певних ділянках успіхи й на сьогодні триває оборона Бахмута», – зазначила вона.

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Теги: Міноборони робота втрати Бахмут війна

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