Бій за Бахмут: Міноборони вказало на два важливі аспекти

Ганна Маляр: «Попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть»

Вправа робота ЗСУ біля Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал російських військ, а також знищити велику кількість техніки й особового складу загарбників. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найгарячіша точка у нас Бахмут. На цьому тижні це вже другий місяць як почалися найзапекліші бої, як ситуація критично загострилася щодо Бахмута. Але попри всі прогнози різних експертів другий місяць в цих гарячих боях Бахмут стоїть», – зазначила Маляр.

Заступниця міністра уточнила, що насамперед оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. І те, що на сьогодні там стоять наші війська – вони просто не пропускають окупантів далі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Другий важливий аспект – це знищення ворога, техніки й особового складу. За час цих боїв безумовно, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом з тим, у ворога втрати значно вищі й ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, підрозділи «Вагнера», які кинуті на те, щоб оточити Бахмут», – наголосила Маляр.

Замміністра додала, що на сьогодні у Бахмуті відбуваються активні бої, проте оборона міста триває. «У певній частині міста вони (бої, - ред.) відбуваються, певне просування у ворога було. Разом з тим, у нас теж є на певних ділянках успіхи й на сьогодні триває оборона Бахмута», – зазначила вона.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки