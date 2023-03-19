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Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату
Військовий отримав дивний дзвінок
фото: скріншот із відео

Військового, який вже перебуває на передовій, намагалися мобілізувати

Українського військового, який вже перебував на передовій під Бахмутом, спробували мобілізувати до лав Збройних сил. Бійцю просто в окоп зателефонували з військкомату. Під час розмови його спробували звинуватити в ухилянні від служби. Відповідний ролик опублікував телеграм-канал «Реальная война».

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Боєць ЗСУ не знав, плакати йому з цього чи сміятися та емоційно відповів, що там вже зовсім "йобну**сь".

«Бл**ь, ви шо, йобну**сь, мужики...Я зараз тут під Бахмутом», – сказав військовий.

Раніше повідомлялося, що завдяки системі «Шлях», яка дозволяє виїхати з України у волонтерських або гуманітарних цілях, 9373 чоловіки призовного віку не повернулися до України під час воєнного стану. Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд.

Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко закликає до загальної мобілізації тилу і фронту. Саме це, на його думку, мало би бути головною тональністю єдиного телемарафону, адже багато підприємств зараз просто не працюють у тому обсязі, як це потрібно для військових на фронті.

 

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