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Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
Гіркін прокоментував новини роспропаганди про «шалені штурми» найманців Пригожина
фото з відкритих джерел

Захоплення кількох вулиць на околиці міста виглядає смішно на тлі втрати Херсона та Ізюма, зазначив Гіркін

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін потролив безглузді та безрезультативні штурми «Вагнера» у Бахмуті Донецької області. Про це написав Гіркін у своєму Телеграм-каналі.

Гіркін прокоментував новини роспропаганди про «шалені штурми» найманців Пригожина у Бахмуті. На переконання терориста, бої за вулиці Бахмута виглядають смішно на тлі втрати Херсона та Ізюма внаслідок українських контрнаступів восени минулого року.

«Ну все! Тепер, якщо хтось заведе промову про здачу Херсона чи Ізюма - можна сміливо парирувати: «А натомість ми вулицю Корсунського і вулицю Геологів в Артемівську (який такий Бахмут?) взяли!» «Бій за хатинку лісника» триває. У шалених темпах - дивишся, до кінця березня Бахмут, нарешті, зачистять», - написав іронічно Гіркін.

Нагадаємо, раніше Гіркін уже заявляв, що РФ не має сьогодні перспектив розгромити Україну.

 

 

 

 

 

Теги: війна Бахмут втрати Ігор Стрєлков

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