Росія провалила операцію із захоплення Бахмута – Череватий

ЗСУ ламають бойовий дух та можливості окупантів

Російські загарбники тактично не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Їм залишається лише здійснювати атаки за інерцією. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він розповів, що стратегічну наступальну операцію росіяни провалили.

«Зараз вони по суті тактично не можуть завершити операцію із захоплення українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати», – сказав речник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Череватий зазначив, що на сьогодні українське командування разом з штабами правильно планують оборону України. Зокрема, ЗСУ ламають бойовий дух та можливості окупантів.

Речник резюмував, що заяви ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина про нестачу боєприпасів – це сигнал SOS керівництву РФ. Крім того, він вважає заяви Пригожина та терориста Ігоря Гіркіна найкращим демотиватором для російських військ.

Напередодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що плани армії Російської Федерації щодо захоплення Бахмута Донецької області провалюються. Українські Збройні сили продовжують успішно тримати місто.

Також терорист Ігор Стрєлков-Гіркін потролив безглузді та безрезультативні штурми «Вагнера» у Бахмуті Донецької області.