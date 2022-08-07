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Луганщина: окупанти мобілізують пенсіонерів і неповнолітніх

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: окупанти мобілізують пенсіонерів і неповнолітніх
ФСБшники шукають чоловіків для мобілізації на базарах та у спальних районах
фото ілюстративне

Відкупитись від мобілізації неможливо 

Російські загарбники продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Уже в «жіночій народній республіці» росіяни дочищають територію в пошуках чоловіків, щоб відправити на фронт. ФСБшники бігають містами та селами по базарах та спальних районах, натрапився на очі чоловік – без зайвих слів і перевірок – на війну. Вже не гребують дітьми та дідусями», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що коли мобілізацією займалась «ЛНР», тоді ще можна було відкупитись, а тепер з ФСБ залишається тільки ховатись.

«Доля таких «призовників» коротка: сьогодні спіймали, завтра кинули на першу лінію як розвідувальну мішень – до вечора ти «кульок», на який всім байдуже», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Раніше повідомлялося, що Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії. 

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни, у Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні.

Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості. Також відомо, що у Смоленській області Росії пенсіонери Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) почали отримувати дзвінки з пропозиціями вирушити у «відрядження» на Донбас. 

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Теги: мобілізація окупанти війна Україна Луганщина росія ФСБ

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