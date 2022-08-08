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Луганщина: рашисти намагаються депортувати дітей до Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Луганщина: рашисти намагаються депортувати дітей до Росії
Днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть до РФ
фото ілюстративне

Окупанти вдарили по Луганщині сімома ракетами 

Щодня російські загарбники намагаються створити собі сприятливі умови для посилення наступу на Луганщину. Протягом ночі окупанти вдарили по області сімома ракетами. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Лише за ніч, що минула, вони вдарили сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська. Кожна із таких спроб – це ще декілька понівечених будинків, зламаних доль та сподівань наших земляків», – йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини. Для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов. Рашисти вимушені були відступити зі значними втратами.

Поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога. Відносно подій на тимчасово окупованих територіях – із Луганщини намагаються організувати депортацію дітей на територію РФ.

«Із відповідними намірами в захоплені міста приїхала «уповноважена з прав дитини при президенті РФ». Тож, вже днями понад 100 позбавлених батьківського піклування дітей та дітей-сиріт вивезуть до Росії. Росіяни залишають окуповані міста без чоловіків, яких примусово мобілізують, тепер ще й вивозять дітей», – зазначає Гайдай.

Зазначається, що депортація дітей пов’язана з фінансуванням інтернатів та санаторних шкіл. Рашисти віддають дітей, бо для них це фінансовий тягар.

Нагадаємо, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 8 серпня читайте тут.

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Теги: Луганщина війна війна в Україні окупанти росія Україна

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