Окупанти змушують мешканців зруйнованої Луганщини за їжу йти на «референдум»

На Луганщині загарбники активізували «агітаційно-роз'яснювальну складову» підготовки до «референдуму»

В окупованих і зруйнованих містах Луганщини - Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад – окупанти змушують мешканців, що залишилися без житла, йти на «референдум». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90% з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх «звільнили» від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдо референдум», – зазначив він.

За словами Гайдая, наразі на Луганщині активізовано «агітаційно-роз'яснювальну складову» підготовки до «референдуму» про входження регіону до складу РФ.

«Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити», – розповів Гайдай.

Як повідомлялося, рашисти почепили людський череп на паркані в окупованій Попасній.

Російські загарбники на Луганщині викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах.