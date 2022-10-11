Лукашенко передає Росії танки, боєприпаси та ракетні комплекси (відео)
Білорусь перевозила у напрямку РФ не менше восьми танків Т-72А
Сьогодні у Білорусі зафіксовано відразу кілька нових ешелонів із розконсервованою військовою технікою, яку відвозять у напрямку РФ. Про це повідомляє моніторигова група «Беларускі Гаюн».
Зазначається, що вранці з боку Мінська у бік Борисова помічено великий склад, у якому перевозилося не менше восьми танків Т-72А. Проте за словами очевидців їх було більше – від 15 до 30 і не менше 28 вантажівок «Урал».
«Якщо придивитися, то на танках помітні білі написи, що може свідчити про те, що вони зняті зі зберігання з 969-ої бази резерву танків (м.п. Уріччя, Любанський рн, Мінська обл.), оскільки цей тип танків зберігався саме там», – йдеться в повідомленні.
Крім того, в Орші було помічено ще один ешелон із військовою технікою, який також рухався у бік РФ.
На відео можна помітити перевезення:
- УАЗ – дві одиниці;
- різні МАЗи – п'ять;
- ЗРК «Тор-М2» – п'ять.
На техніці теж видно чудові білі написи. УАЗи та МАЗи, найімовірніше, знято з 288-ої бази резерву автомобільної техніки, а от Тори, швидше за все, на зберіганні не перебували.
Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.
Також Генштаб повідомив, чи є загроза станом атаки на Україну зі сторони Білорусі.
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