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Лукашенко передає Росії танки, боєприпаси та ракетні комплекси (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Лукашенко передає Росії танки, боєприпаси та ракетні комплекси (відео)
Очевидці зазначають, що у бік Борисова з Мінська їхав ешелон з 28 вантажівками «Урал»
скрін з відео

Білорусь перевозила у напрямку РФ не менше восьми танків Т-72А

Сьогодні у Білорусі зафіксовано відразу кілька нових ешелонів із розконсервованою військовою технікою, яку відвозять у напрямку РФ. Про це повідомляє моніторигова група «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що вранці з боку Мінська у бік Борисова помічено великий склад, у якому перевозилося не менше восьми танків Т-72А. Проте за словами очевидців їх було більше – від 15 до 30 і не менше 28 вантажівок «Урал».

«Якщо придивитися, то на танках помітні білі написи, що може свідчити про те, що вони зняті зі зберігання з 969-ої бази резерву танків (м.п. Уріччя, Любанський рн, Мінська обл.), оскільки цей тип танків зберігався саме там», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Орші було помічено ще один ешелон із військовою технікою, який також рухався у бік РФ.

На відео можна помітити перевезення:

  • УАЗ – дві одиниці;
  • різні МАЗи – п'ять;
  • ЗРК «Тор-М2» – п'ять.

На техніці теж видно чудові білі написи. УАЗи та МАЗи, найімовірніше, знято з 288-ої бази резерву автомобільної техніки, а от Тори, швидше за все, на зберіганні не перебували.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще.

Також Генштаб повідомив, чи є загроза станом атаки на Україну зі сторони Білорусі.

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Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна

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