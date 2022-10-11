Атака з Білорусі: Генштаб повідомив, чи є загроза станом на 11 жовтня

Керівництво Білорусі продовжує надавати підтримку РФ у війні проти України

Свідчень того, що на території Республіки Білорусь формуються наступальні угруповання та відбувається пересування військ станом на 06.00 11 жовтня не спостерігається. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Підрозділи Сил оборони України контролюють ситуацію, ознак формування наступальних угруповань на території республіки Білорусь та пересування військ, станом на 06.00 11 жовтня поточного року, не спостерігається», – повідомили у Генштабі.

За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати підтримку Російській Федерації у війні проти України, надаючи РФ можливості використовувати повітряний простір та аеродромну мережу для завдання авіаударів по території України.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, незважаючи на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і РФ погодилися розгорнути регіональне угруповання військ Союзної держави.

Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко зібрав термінову нараду з військовими та силовиками.