Україна пропонує розмістити на кордоні з Білоруссю місію міжнародних спостерігачів

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не планує військових заходів проти Білорусі

Володимир Зеленський відповів на звинувачення Білорусі

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Про це український президент сказав під час свого виступу на саміті лідерів «Великої сімки» G7.

Зеленський запевнив, що Україні не планує військових заходів проти Білорусі, як про це заявляє білоруський диктатор. І щоб зняти припущення щодо будь-якої загрози нібито від України, Зеленський пропонує розміщення моніторингової місії.

«Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення.

На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні «Групи семи» підтримати цю нашу ініціативу», – сказав Зеленський.

Український президент зазначив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України.

«Мир можливий не просто тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він – з усіма сусідами. І я хочу звернути увагу на одну країну. Територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні. І зараз бачимо більшу загрозу.

Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано – вже вона втягнула їх. А прагне – втягнути безпосередньо», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає.

До слова, нещодавно МЗС Білорусі раніше вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджувало, ніби Київ планує завдати удару по території Білорусі.