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Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія стягує до Білорусі іранські дрони і планує доставляти ще – розвідка
фото з відкритих джерел

Білорусь надає російській армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів

Російські окупанти вже завезли до Білорусі 32 іранські дрони-камікадзе Shahed-136, до 14 жовтня ворог планує доставити ще вісім. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії РФ перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8», – ідеться в повідомленні.

Також Білорусь надає російській армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема на станцію Кіровська у тимчасово окупованому Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів вагою 492 тонни. Ешелон був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет і боєприпасів збройних сил Білорусії (Добруш, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів і баз зберігання ЗС Білорусі.

Основні білоруські постачальники зброї для російської армії: 46-й арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна гора, Брестська область), 43-й арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська область), 391-ша артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська область), 969-та база резерву танків (Уріччя, Мінська область) та 288-ма база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська область).

Вантажі мають прибути на залізничні станції Каменска (Каменськ-Шахтинський) та Марцево (Таганрог) Ростовської області Російської Федерації.

Раніше Генштаб повідомив, чи є загроза станом атаки на Україну зі сторони Білорусі.

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Теги: безпілотник окупанти дороги Генштаб ворог боєприпаси Білорусь

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