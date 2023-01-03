Білорусь прийняла на озброєння «Ураган» та «Восток-3D» (фото)
Про передачу комплексів військам поки не повідомлялося
Збройні сили Білорусі прийняли РСЗВ «Ураган-М» та радіолокаційний комплекс «Восток-3D». Про це повідомляє моніторингова група «Бедарускі Гаюн».
«Наприкінці грудня 2022 року міністр оборони РБ підписав накази про використання модернізованого комплексу реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Ураган-М» та трикоординатного радіолокаційного комплексу «Восток-3D», – йдеться в повідомленні.
Серед переваг комплексу «Восток-3D» виділяються:
- розміщення на одній транспортній одиниці: двох РЛС (S- та УКХ (ультракоротких) діапазонів), засобів автономного електроживлення та робочого місця оператора;
- цифрове формування та обробка сигналів;
- автоматичний безперервний функціональний контроль усіх пристроїв радіолокатора з ідентифікацією елемента заміни, що відмовив;
- висока мобільність та перешкодозахищеність та ін.
Про передачу до військ на експлуатацію комплексів поки не повідомлялося.
Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.
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