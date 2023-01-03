Білорусь прийняла на озброєння «Ураган» та «Восток-3D» (фото)

Про передачу комплексів військам поки не повідомлялося

Збройні сили Білорусі прийняли РСЗВ «Ураган-М» та радіолокаційний комплекс «Восток-3D». Про це повідомляє моніторингова група «Бедарускі Гаюн».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наприкінці грудня 2022 року міністр оборони РБ підписав накази про використання модернізованого комплексу реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Ураган-М» та трикоординатного радіолокаційного комплексу «Восток-3D», – йдеться в повідомленні.

РСЗВ «Ураган-М» є модернізованою версією комплексу 9К57 «Ураган» радянського виробництва. Модернізації зазнали бойова машина (БМ) 9П140 – до рівня 9П140МБ та транспортно-зарядна машина (ТЗМ) 9Т452 – до рівня 9Т452МБ. БМ та ТЗМ отримали нові: шасі МАЗ-631705 з колісною формулою 6х6, засоби зв'язку УКХ-діапазону, навігації та автоматизації.

«Восток-3D» – трьохкоординатний дводіапазонний радіолокаційний комплекс, призначений для виявлення повітряних об'єктів, вимірювання їхньої дальності, азимуту, висоти та радіальної швидкості, автоматичного розпізнавання класу цілей, а також передачі інформації в інтегровану систему управління. Комплекс розроблений ВАТ «КБ Радар».

Серед переваг комплексу «Восток-3D» виділяються:

Будь ласка, читайте текст після реклами

розміщення на одній транспортній одиниці: двох РЛС (S- та УКХ (ультракоротких) діапазонів), засобів автономного електроживлення та робочого місця оператора;

цифрове формування та обробка сигналів;

автоматичний безперервний функціональний контроль усіх пристроїв радіолокатора з ідентифікацією елемента заміни, що відмовив;

висока мобільність та перешкодозахищеність та ін.

Про передачу до військ на експлуатацію комплексів поки не повідомлялося.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.