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Білорусь прийняла на озброєння «Ураган» та «Восток-3D» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь прийняла на озброєння «Ураган» та «Восток-3D» (фото)
РСЗВ «Ураган-М» є модернізованою версією комплексу 9К57 «Ураган» радянського виробництва
Беларускі Гаюн

Про передачу комплексів військам поки не повідомлялося

Збройні сили Білорусі прийняли РСЗВ «Ураган-М» та радіолокаційний комплекс «Восток-3D». Про це повідомляє моніторингова група «Бедарускі Гаюн».

«Наприкінці грудня 2022 року міністр оборони РБ підписав накази про використання модернізованого комплексу реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Ураган-М» та трикоординатного радіолокаційного комплексу «Восток-3D», – йдеться в повідомленні.

РСЗВ «Ураган-М» є модернізованою версією комплексу 9К57 «Ураган» радянського виробництва. Модернізації зазнали бойова машина (БМ) 9П140 – до рівня 9П140МБ та транспортно-зарядна машина (ТЗМ) 9Т452 – до рівня 9Т452МБ. БМ та ТЗМ отримали нові: шасі МАЗ-631705 з колісною формулою 6х6, засоби зв'язку УКХ-діапазону, навігації та автоматизації.

 

«Восток-3D» – трьохкоординатний дводіапазонний радіолокаційний комплекс, призначений для виявлення повітряних об'єктів, вимірювання їхньої дальності, азимуту, висоти та радіальної швидкості, автоматичного розпізнавання класу цілей, а також передачі інформації в інтегровану систему управління. Комплекс розроблений ВАТ «КБ Радар».
Білорусь прийняла на озброєння «Ураган» та «Восток-3D» (фото) фото 1

Серед переваг комплексу «Восток-3D» виділяються:

  • розміщення на одній транспортній одиниці: двох РЛС (S- та УКХ (ультракоротких) діапазонів), засобів автономного електроживлення та робочого місця оператора;
  • цифрове формування та обробка сигналів;
  • автоматичний безперервний функціональний контроль усіх пристроїв радіолокатора з ідентифікацією елемента заміни, що відмовив;
  • висока мобільність та перешкодозахищеність та ін.

Про передачу до військ на експлуатацію комплексів поки не повідомлялося.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна

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