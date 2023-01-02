Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вкотре продовжили свої військові навчання у Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вкотре продовжили свої військові навчання у Білорусі
Навчання збройних сил продовжено як мінімум до 8 січня
фото ілюстративне

Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій

Збройні сили Білорусі знову продовжили навчання на полігонах країни. З ним навчатимуться російські військові. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

«Навчання збройних сил РБ/РФ у Білорусі продовжено як мінімум до 8 січня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 31 грудня та 1 січня стали вихідним днем для деяких полігонів.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так – з 2 січня і до:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 07.01;
  • полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;
  • полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;
  • полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 08.01;
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 06.01;
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 07.01;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 08.01;
  • полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

Чергове продовження навчань на тиждень триває із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 36 тижнів.

«Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – зазначили в моніторинговій групі.

Раніше Данілов оцінив можливу участь Білорусі у війні з Україною.

Читайте також: Коли Україна вдарить по Білорусі? Прогноз члена безпекового комітету Верховної Ради
Теги: Білорусь росія окупанти військові навчання Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Житомирщини пильно стежить за кордоном з Білоруссю
Голова Житомирської ОДА обіцяє росіянам і білорусами «справжнє пекло»
31 грудня, 2022, 18:29
А-50 призначені для супроводження повітряних цілей і дають точки для ракетних ударів пілотам винищувачів
Росіяни забрали з Білорусі літак далекого радіолокаційного стеження
30 грудня, 2022, 11:34
У Білорусі впала ракета
Новий шантаж Лукашенка. Історія з ракетою на території Білорусі отримала продовження
30 грудня, 2022, 09:35

Події в Україні

Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ
Залужний підбив підсумки 2022 року для ЗСУ
Буданов анонсував ще більше «бавовни» в Росії (відео)
Буданов анонсував ще більше «бавовни» в Росії (відео)
Окупанти вкотре продовжили свої військові навчання у Білорусі
Окупанти вкотре продовжили свої військові навчання у Білорусі
Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці
Росія визнала масову загибель своїх військових в окупованій Макіївці
Гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім'ю – Центр нацспротиву
Гауляйтер Севастополя вже вивіз із Криму своє майно та сім'ю – Центр нацспротиву
Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл: названо дату
Повітряні сили попередили про можливий масований обстріл: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
35K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
32K
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
17K
Патріарх Філарет відзначає знаменну дату
16K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту