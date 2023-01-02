Окупанти вкотре продовжили свої військові навчання у Білорусі

Навчання збройних сил продовжено як мінімум до 8 січня

Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій

Збройні сили Білорусі знову продовжили навчання на полігонах країни. З ним навчатимуться російські військові. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

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«Навчання збройних сил РБ/РФ у Білорусі продовжено як мінімум до 8 січня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 31 грудня та 1 січня стали вихідним днем для деяких полігонів.

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Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так – з 2 січня і до:

227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 07.01;

полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 06.01;

полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 06.01;

полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 08.01;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 06.01;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 07.01;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 08.01;

полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 08.01.

Чергове продовження навчань на тиждень триває із 29 квітня. Загальна кількість продовжень становила 36 тижнів.

«Білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не підготовлена до масштабного наступу через відсутність реального бойового досвіду», – зазначили в моніторинговій групі.

Раніше Данілов оцінив можливу участь Білорусі у війні з Україною.