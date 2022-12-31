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Голова Житомирської ОДА обіцяє росіянам і білорусами «справжнє пекло»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова Житомирської ОДА обіцяє росіянам і білорусами «справжнє пекло»
Влада Житомирщини пильно стежить за кордоном з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Керівник області розказав, як регіон готується до нападу з боку Білорусі

Влада Житомирщини дуже уважно спостерігає за тим, які події відбуваються у Білорусі. Поки прямої загрози від північних сусідів немає, але треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Про це в інтерв’ю «Главкому розповів голова обласної військової адміністрації, колишній спецслужбовець Віталій Бунечко.

«Я все від себе залежне зроблю, аби захистити північ країни, щоб цей вусатий тарган не надумав на нас піти. Одразу кажу: якщо вони задумають наземну операцію через Житомирщину, тут їх очікує справжнє пекло, враховуючи ті сили та засоби, які ми підготували і далі готуємо. Ми робимо все, причому показово масовано, аби вони бачили, що їх чекає, і всіляке бажання наступати зникло», – розповів Бунечко.

За словами очільника Житомирщини, білоруси, які живуть в прикордонних областях, зовсім не хочуть жодної війни. Вони розуміють, що першими від цього постраждають, коли через їхні села підуть військові. Але, звісно, від людей, що живуть на білоруському Поліссі, мало що залежить.

Крім того, Віталій Бунечко підписав листи на своїх колег з Тернополя, Хмельницького, Вінниці з проханням у випадку можливої агресії з боку Білорусі підготувати місця для евакуації мешканців області.

«Ми це робимо превентивно, бо під час першої хвилі, коли Житомирщина була фактично на лінії розмежування фронту, з області виїхало близько 180 тис. людей, з яких 150 тис. повернулися зараз додому», – підсумував голова Житомирської ОВА.

Раніше Віталій Бунечко розповів, що 20-річний хлопець з Волині врятував Житомирщину від блекауту

Також голова Житомирської ОДА дав поради жителям на Новий рік.

До слова, раніше Віталій Бунечко повідомив, що попри війну економіка Житомирської області вистояла й наразі відновилася на 90%. До того ж продовжують свою роботу й іноземні підприємства.

Як ми писали, навіть в умовах блекауту в Україні працюватимуть 579 заправок, які розташовані у 20 областях України та місті Києві.

Нагадаємо, за рішенням Кабміну, тариф на газ для гуртожитків становить 7 420 грн із урахуваням ПДВ за 1000 куб. метрів газу.

Читайте також інтерв'ю: Віталій Бунечко: Житомирщина робить усе, аби цей вусатий тарган не надумав на нас піти
Теги: економіка військові Житомирщина Віталій Бунечко

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