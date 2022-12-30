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Росіяни забрали з Білорусі літак далекого радіолокаційного стеження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни забрали з Білорусі літак далекого радіолокаційного стеження
А-50 призначені для супроводження повітряних цілей і дають точки для ракетних ударів пілотам винищувачів
фото ілюстративне

У Білорусі літак перебував з 14 грудня

Літак далекого радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50, який стежив за українськими системами протиповітряної оборони, сьогодні вилетів з території Білорусі і повернувся до Росії. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Борт ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» з реєстраційним номером RF-93966, злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12», – йдеться в повідомленні.

У Білорусі літак перебував з 14 грудня.

Зазначимо, що ці літаки призначені для супроводження повітряних цілей і дають точки для ракетних ударів пілотам винищувачів. Завдяки А-50 окупанти бачать величезну територію України. Крім того, він може виявляти повітряні об'єкти, які рухаються на малій висоті.

Неодноразово цей літак підіймався в повітря разом із носієм «Кинджалів» Міг-31, щоб розвідати, де знаходиться українська ППО. Принцип такий: ракети «Кинджал» гіперзвукові та малопомітні для української протиповітряної оборони, тому напоготові всі українські системи. Поки Міг-31 кружляє, А-50 визначає місця дислокації українських ППО.

До слова, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: війна росія окупанти Україна Білорусь

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